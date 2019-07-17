دي ليخت يصل يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

وصل نجم أياكس أمستردام والمنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، ماتياس دي ليخت إلى المركز الطبي في نادي يوفنتوس الإيطالي، صباح اليوم الأربعاء.

دي ليخت في يوفنتوس

ونشر حساب نادي يوفنتوس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب الهولندي دي ليخت الذي سيجري الفحص الطبي، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الفريق الإيطالي رسميًا.

وكان دي ليخت قد وصل إلى تورينو، مساء أمس الثلاثاء، استعدادًا للانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي، وأكدت تقارير صحافية أن اليوفي سيدفع 70 مليون يورو لنادي أياكس أمستردام لإتمام الصفقة.

وأضافت التقارير الصحافية أن نادي يوفنتوس سيدفع عمولة قدرها 10 ملايين يورو، كعمولة للإيطالي مينو رايولا، وكيل أعمال دي ليخت لدوره في نجاح الصفقة.

ومن المقرر أن يحصل دي ليخت على راتب سنوي مع يوفنتوس الإيطالي يُقدر بـ7.5 مليون يورو، وقد يصل إلى 12 مليونًا بالمكافآت.