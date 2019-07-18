دي ليخت يوضح سبب تفضيله لعرض يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

كشف الهولندي الدولي ماتياس دي ليخت، السبب الذي دفعه لاختيار اللعب في صفوف يوفنتوس الإيطالي، رغم تلقيه عروض من ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال دي ليخت خلال تصريحات لقناة أياكس أمستردام الهولندي: “أحب الطريقة التي يدافع بها الإيطاليون، العديد من النماذج التي أحبها وأتبعها من تلك الدولة مثل باريزي، شيريا، نيستا، مالديني، كانافارو”.

وتابع نجم يوفنتوس الجديد: “أياكس؟ لعبت به 10 سنوات في فريق الشباب و3 سنوات أخرى بالفريق الأول، لكن الآن يجب عليّ اتخاذ خطوة أخرى”.

وأضاف: “بالنسبة لي أمر مثير أن أغادر النادي، به مررت بلحظات جيدة وأخرى سيئة. لكن في الحياة يجب عليك أن تقول وداعًا دائمًا، سأفتقد الجميع في أمستردام”.

وانتقل مدافع أياكس أمستردام والمنتخب الهولندي الأول، دي ليخت صاحب الـ19 عامًا إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، بعقد يمتدّ لمدة 5 سنوات، وذلك بعد اجتيازه الكشف الطبي.

وأكدت تقارير صحافية أن صفقة انتقال دي ليخت كلفت يوفنتوس الإيطالي 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين ونصف كحوافز إضافية.