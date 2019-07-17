دي ليخت يُقرب نجم اليوفي من ميلان

المواطن - مروة نبيل

أكّدت تقارير صحافية إيطالية، اليوم الأربعاء، أن تعاقد نادي يوفنتوس مع الهولندي الدولي ماتياس دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، يُقرب ميلان من عقد صفقة جديدة.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو”، إلى أن نادي ميلان تواصل مع إدارة يوفنتوس بشكل غير مباشر، بشأن التعاقد مع المدافع التركي مريح ديميريل، المنضم حديثًا إلى اليوفي.

وأوضح الموقع الإيطالي، أن مستقبل التركي ديميريل مع اليوفي بات مهددًا، بعدما اقترب بطل إيطاليا من التعاقد رسميًا مع دي ليخت الذي خضع للفحص الطبي، اليوم الأربعاء.

وسبق أن طلب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني التعاقد مع ديميريل، لكن يوفنتوس اشترط وضع بند يمنحه حق إعادة الشراء مستقبلًا، قبل أن يقرر الروخي بلانكوس عدم إتمام الصفقة.

ويعتزم يوفنتوس وضع نفس البند في عقد المدافع التركي، إذا تمت الموافقة على انتقاله إلى صفوف ميلان، بعد حسم صفقة نجم أياكس أمستردام الهولندي دي ليخت رسميًا.

ومن المتوقع أن يعلن نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع دي ليخت رسميًا بعقد يمتد لـ5 مواسم خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما خضع اللاعب الهولندي للفحص الطبي.