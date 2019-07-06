دي يونغ .. وتفاصيل تحول وجهته إلى برشلونة

المواطن - مروة نبيل

خطف فرينكي دي يونغ الأنظار مع نادي أياكس أمستردام الهولندي، خلال منافسات الموسم الماضي، ليصبح هدفًا لكبرى الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن ينجح برشلونة الإسباني في ضمه رسميًّا.

دي يونغ:

وانضم الهولندي الدولي دي يونغ رسميًّا إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني لمدة 5 مواسم، بقيمة 75 مليون يورو، بجانب 11 مليون يورو كمتغيرات، وتم تقديمه للجماهير في ملعب “كامب نو”، مساء أمس الجمعة.

وحرصت جماهير برشلونة على الترحيب باللاعب الجديد دي يونغ في “كامب نو”، حيث حضرت بأعداد كبيرة، وطالبته بالتألق وحصد البطولات مع الفريق الكتالوني.

دي يونغ يكشف التفاصيل:

وكشف دي يونغ تفاصيل انتقاله إلى برشلونة الإسباني لمجلة Voetbal International، مؤكدًا أنه استبعد في فترة ما إمكانية انضمامه إلى الفريق الكتالوني، إلا أن تدخل رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو أنهى الصفقة.

وأشار دي يونغ إلى أن برشلونة كان يُريد التعاقد معه، وكان هو الفريق المفضل بالنسبة له، ولكن المفاوضات تعقدت، وسط رغبة قوية من مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي لضمه.

وأوضح دي يونغ أنه توقف عن التفكير في الانتقال إلى برشلونة، قبل أن يفاجئه وكيل أعماله ألي دورسون، برغبة الفريق الكتالوني الجادة في إنهاء الصفقة.

وشدد وكيل أعمال دي يونغ على أنه استبعد انتقال اللاعب الهولندي إلى برشلونة، ونصحه بعدم الرد على المكالمات من إسبانيا، وتابع: “لكن تبين أن بارتوميو بنفسه أراد أن يأتي”.

المال ليس الأساس:

وأكد دي يونغ على أن المال لم يكن الأساس بالنسبة له في وجهته المقبلة، وقال: “برشلونة جاء وقدم لي ما أريده، والأمر ليس له علاقة بالمال. حين أتحدث يكون ذلك عن كرة القدم، وهذا ما فعلته مع كل الأندية التي أبدت اهتمامها بضمي”.

وأضاف: “برشلونة كانت لديه خطة من أجلي، لقد قالوا لي كيف يرون مستقبلي وشاطروني توقعاتهم بأنني سأكون لاعبًا مهمًّا هنا. بالنسبة لي كان هذا هو الأهم”.