ذكاء اتحاد القدم الجديد يُبعد عنه المشكلات

المواطن - محمد سمعه

قرّر الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل في اجتماعه الأول أول أمس الثلاثاء إجراء بعض التعديلات قبل انطلاق الموسم الجديد 2019-2020.

واتخذ اتحاد القدم الجديد قرارًا مهمًا وهو وضع مسألة تحديد موعد مباريات الدوري السعودي للمحترفين في يد رابطة دوري المحترفين.

وستقوم رابطة دوري المحترفين كذلك بجدولة ووضع مواعيد مباريات دوري الدرجة الأولى.

قرار ذكيّ

قرار يدلّ على ذكاء اتحاد القدم الجديد وسعيه لتفادي المشكلات التي حدثت في الموسم الماضي، بسبب قيام لجنة المسابقات في اتحاد القدم بتأجيل بعض المباريات مما جعل بعض الأندية تتحدث عن مبدأ عدم وجود تكافؤ في الفرص.

وبسبب كثرة البطولات والتي شارك فيها الهلال والنصر والأهلي في الموسم الماضي، كانت لجنة المسابقات قررت إقامة الجولتين الـ29 والـ30 من دوري المحترفين في شهر رمضان المبارك لعام 2019، مما سبب في امتداد الموسم وإرهاق البعض.

قرار آخر من اتحاد القدم، نجح فيه بذكاء في ضمان عدم وجود أي مشكلات خلال الفترة المقبلة وهو استمرار بقاء الحكم الإيطالي الشهير بيرلويجي كولينا كمشرف على لجنة الحكام حتى اختيار أجنبي بديل.

وكان اتحاد القدم قرّر في شهر مايو الماضي الاستعانة بخبرات كولينا لإدارة لجنة الحكام واختيار الطواقم التحكيمية للمباريات في آخر جولتين بالدوري السعودي في الموسم الماضي ومرّت الأمور بسلام دون وجود لأي اعتراضات.

وشهد الموسم الماضي اعتراض معظم رؤساء أندية دوري المحترفين على الحكام وكذلك انتقاد سياسة خليل جلال والإنجليزي مارك كلاتنبيرج رئيسي لجنة الحكام السابقين في اتحاد القدم.

ويُذكر أن نعيم البكر تولى رئاسة لجنة المسابقات وسيكون مسؤولًا فقط عن جدولة مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الدرجة الثانية ودوري الدرجة الثالثة.