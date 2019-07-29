ذكاء الأهلي يُهدد الهلال

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب سالم الدوسري لاعب نادي الهلال في جذب أنظار ناديي النصر والأهلي إليه، حيث يحاول كل منهما التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل سالم الدوسري فترة الـ6 أشهر الأخيرة في عقده الجاري مع نادي الهلال، مما يعني أحقيته في التفاوض مع أي نادٍ آخر.

وعلّق الإعلامي الرياضي عمر الكاملي على مفاوضات الأهلي مع سالم الدوسري قائلًا: الدوسري هو أبرز لاعب حاليًا في الملاعب السعودية، وهو يريد الحصول على 7 ملايين ريال، ولم يطلب 30 مليونًا.

وأضاف عمر الكاملي: أرى أن مفاوضات إدارة الأهلي مع سالم الدوسري، بها ذكاء كبير يُربك حسابات الهلال قبل مواجهة الفريقين في الـ6 من أغسطس في دوري أبطال آسيا.

وقالت تقارير صحافية بالأمس، أن إدارة الهلال تقدمت بعرض قدره 7 ملايين ريال من أجل إقناع سالم الدوسري بالتجديد لمصلحة أزرق العاصمة.

وكان الصحفي الرياضي عيسى الجوكم قال بأن سالم الدوسري سينتقل إلى أي فريق يُعطيه 8 ملايين ريال كراتب في الموسم الجديد.

وتألق سالم الدوسري، مع نادي الهلال في موسم 2018-2019، على الرغم من خسارة الهلال للقب الدوري في الجولة الأخيرة لمصلحة نادي النصر.

#صحف

– عمر الكاملي : ذكاء اداري من #الاهلي بمفاوضة سالم الدوسري لاشغال الهلاليين عن المباراة المقبلة في دوري آسيا ، وسالم مطلب لكل الأندية.#KSA_SPORTS pic.twitter.com/2m3rDirtBW — KSA SPORTS (@riyadiyatv) July 28, 2019