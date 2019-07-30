ذكاء سعود السويلم يصدم الهلال

المواطن - محمد سمعه

سبق لنادي النصر أن تنافس مع نادي الهلال، للتعاقد مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” في صيف 2018، ووقتها نجح الهلال في حسم الصفقة لصالحه ولمدة عام واحد من نادي العين الإماراتي.

ويذكر أن نادي النصر وقتها في عهد رئيسه السابق سعود آل سويلم، دخل في منافسة شرسة مع نادي الهلال للتعاقد مع عموري؛ مما أدى إلى رفع قيمة صفقة اللاعب الإماراتي.

وتحدث الناقد الرياضي سلطان الزايدي عن هذه الجزئية قائلًا: تركي العواد قال: إن عموري أكبر مقلب شربه الهلال في تاريخه، لم يلعب سوى شهرين خلالهما شارك في خمس مباريات، وسجل هدفًا يتيمًا، وغاب برواتب مدفوعة بقية العام.

وأضاف سلطان الزايدي: هل هذا يعني أن الهدف الذي سجله كلّف الهلال 30 مليون ريال، وسؤال آخر: هل الشامخ سعود آل سويلم له علاقة بهذا المقلب بالدخول في الصفقة من البداية؟

وكان الهلال تعاقد مع عموري في صيف 2018 مقابل 30 مليون ريال، لكن اللاعب الإماراتي أُصيب بقطع في الرباط الصليبي في شهر أكتوبر الماضي، وتم علاجه ثم أعلن الهلال يوم 19 يوليو الجاري، إيقاف المفاوضات مع عموري حول تجديد العقد.