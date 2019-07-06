رئيسة بنك صيني تدعو للإسراع بخطى تحويل اليوان لعملة عالمية

المواطن - متابعة

دعت رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الصيني، هو شياو ليان، اليوم السبت، للإسراع بخطى إصلاحات تهدف لتحويل العملة الصينية لعملة عالمية، وحذرت من أن مخاطر خارجية مرتبطة بالحماية التجارية العالمية قد تضر بالقطاع المالي.

وأضافت: أقيمت حواجز فيما يخص التجارة والاستثمار والتعاون بين الشركات وتبادل التكنولوجيا وما إلى ذلك، وهذا يجعلنا فعليًّا نخشى أن يتضرر القطاع المالي، وهو الدماء التي تغذي الاقتصاد وداعم وضامن مهم للعولمة، من هذا التيار المعاكس.

وتخوض الصين حربًا تجارية مع الولايات المتحدة أدت لتبادل البلدين فرض رسوم على سلع بمئات المليارات من الدولارات، كما شددت الإدارة الأمريكية الرقابة على الشركات الصينية بما في ذلك عملاق الاتصالات هواوي التي منعت من دخول السوق الأمريكية وقيدت فعليًّا قدرتها على شراء التكنولوجيا الأمريكية.

وقالت هو: إن تغير بيئة التجارة والاستثمار يشير إلى حاجة البلاد للتخطيط أفضل لمواجهة أي مشاكل محتملة، بحسب “رويترز”.

وتابعت: أعتقد أن خطى تحويل اليوان لعملة عالمية ينبغي أن تتحرك بوتيرة أسرع.