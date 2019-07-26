رئيس إنتر ميلان: إيكاردي لن يعود للفريق مجددًا

المواطن - مروة نبيل

أكّد رئيس مجلس إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي، ستيفن تشانج، أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لن يعود إلى الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس نادي إنتر ميلان خلال تصريحاته لصحيفة “كوريري ديلا سيرا”: “إيكاردي لاعب رائع وشخص جيد، كما أنه ساعد الفريق من خلال تسجيل العديد من الأهداف في الماضي”.

وتابع ستيفن تشانج تصريحاته بشأن إيكاردي قائلًا: “نحن واثقون من إيجاد الحل الجيد بالنسبة له، لكنه لن يعود للفريق مرة أخرى رغم النقص العددي في صفوف المهاجمين”.

وكان مدرب نادي إنتر ميلان الجديد، أنطونيو كونتي، قد استبعد إيكاردي من قائمة الفريق الأول لكرة القدم التي سافرت إلى سنغافورة لخوض الجولة الآسيوية، والمشاركة في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية، استعدادًا للموسم الجديد.

يُذكر أن العلاقة توترت بين إدارة نادي إنتر ميلان والأرجنتيني إيكاردي في الموسم الماضي، بسبب مماطلته في التوقيع على عقد جديد، ما دفع الإدارة لسحب شارة القيادة من مهاجم الفريق.