رئيس الكاف يستعين بخدمات إيتو ودروجبا

المواطن - مروة نبيل

اتخذ رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أحمد أحمد قرارًا مفاجئًا بتعيين الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديديه دروجبا كمساعدين له.

الاستعانة بـ إيتو ودروجبا

وأعلن رئيس الكاف أنه يستمع لنصائح إيتو ودروجبا كأساطير للقارة السمراء، وقرر تعيينهم كمساعدين له، واعتذر للجنة التنفيذية لعدم إخبارهم بقراره من قبل، مؤكدًا أنها خطوة سريعة للإصلاح.

وقال أحمد أحمد خلال كلمته في عمومية الكاف التي عُقدت، اليوم الخميس، في مصر: “سعيد بالشخصيات التي تم دعوتها للحضور ولم تتأخر اليوم.. لن أظل دائمًا رئيسًا لكاف، وهناك أبطال في إفريقيا لن نستطيع أن نستغني عنهم”.

وتابع: “دروجبا وإيتو سيكونان معاونين لي، وسيتم منحهما المسمى المناسب لمنصبيهما في وقت لاحق.. أنا الآن في منتصف مدتي وأركز على الأعمال التي سأقوم به في الأعوام المقبلة”.

وأضاف رئيس الكاف تصريحاته قائلًا: “طريق الإصلاح لا بد أن ينتهي سريعاً، لأننا نسعى لإعادة تنظيم الفريق داخل الإدارة”.

نقل مقر الكاف

وأثار أحمد أحمد الجدل حول احتمالية نقل مقر الكاف من مصر، نظرًا لاستياء بعض أعضاء المكتب التنفيذي من عدم معاملة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والعاملين به كجهة دبلوماسية.

وأكد رئيس الكاف على أن العاملين لا يحصلون على تأشيرة عمل ويلجؤون إلى التأشيرات السياحية، ورد رئيس الاتحاد المصري السابق، وعضو المكتب التنفيذي للكاف، هاني أبو ريدة بأن هذا الأمر يستوجب موافقة برلمانية.