رئيس الهلال في لشبونة لحسم مصير كاريلو

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي عبدالله الحنيان أن رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل يعقد الآن اجتماعًا حاسمًا في لشبونة مع إدارة نادي بنفيكا البرتغالي بشأن بنود عقد اللاعب البيروفي أندريه كاريلو.

وكان نادي الهلال قد نجح في ضم كاريلو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وظهر النجم البيروفي بمستوى مميز مع الزعيم، ما دفع الإدارة للسعي للحصول على خدماته بشكل نهائي.

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة نادي الهلال برئاسة بن نافل تسعى لشراء عقد البيروفي كاريلو من بنفيكا البرتغالي بشكل نهائي مقابل 15 مليون يورو.