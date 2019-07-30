رئيس بعثة ساحل الحاج: التقدم الإلكتروني سهّل الحج

المواطن - واس

أشاد رئيس بعثة الحج لساحل العاج بشير وترى بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – حيث ذللت كافة العقبات ووضعت جميع الآليات لتسهيل الحج على الحجاج من كافة دول العالم.

وبين وترى الفرق الشاسع بين الحج قبل سنوات قريبة والوقت الحاضر, حيث سهل التعامل الإلكتروني آلية التسجيل للحجاج و البعثات, إضافة إلى الترتيب الموضوع من قبل الجهات المعنية بالحج في المملكة العربية السعودية لخدمة الحاج.

وأشار وترى إلى سهولة إنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة العربية السعودية عبر المنافذ, مشيداً في الوقت ذاته بالمواصلات وتوفرها على مدار الساعة والتظيم المحكم داخل المسجد النبوي التيسير أداء الصلاة والزيارة.

وأعرب عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما تقدمه من إمكانيات وخدمات لراحة وطمأنينية الحاج لأداء نسكه بيسر وسهوله.