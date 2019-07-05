رئيس مازيمبي يُعلق على اتهامه بالرشوة

المواطن - مروة نبيل

أبدى رئيس نادي مازيمبي الكونغولي، مويس كاتومبي، استياءه من واقعة اتهامه بتقديم رشوة مالية لحارس مرمى زيمبابوي، من أجل تسهيل فوز منتخب الكونغو الديمقراطية.

ولعبت زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، وانتهت بفوز المنتخب الكونغولي برباعية دون رد.

وساهم فوز الكونغو الديمقراطية الكبير ضد زيمبابوي، في حصده لثلاث نقاط غالية، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال كاتومبي، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الصحفيون الذين ابتكروا قضايا الفساد الغامضة في أمم إفريقيا يشوهون مهنتهم.. أنا حزين لم أكن في مصر عندما ادعوا أنهم شاهدوني في اليوم السابق للمباراة.. أنا عاشق الرياضة الذي يدافع دائمًا عن الجدارة والإنصاف”.

وكان السكرتير العام لـ”الكاف”، معاذ حجي، قد علق على هذه الواقعة قائلًا: “لم ترد إلينا أية مراسلة بخصوص مزاعم التلاعب بنتيجة هذه المباراة. الكاف لن يتسامح مطلقًا مع مثل هذه الأمور حال تأكد من ذلك”.

وأكد مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه لا يوجد أي سبب لاستبعاد منتخب الكونغو الديمقراطية من الكان 2019، بعدما تأهل إلى منافسات الدور ثمن النهائي ضمن أفضل ثوالث.