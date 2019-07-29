رئيس هيئة الرياضة يحصد المركز الثالث في سباق سبا 24
ضمن منافسات الفئة الفضية

رئيس هيئة الرياضة يحصد المركز الثالث في سباق سبا 24

2019/07/30
الساعة 12:46 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حصد رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، المركز الثالث في سباق “سبا 24” للتحمل على الفئة الفضية.

ونشر حساب اللجنة الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لرئيس هيئة الرياضة خلال سباق “سبا 24 ساعة” للتحمل، وهنأه على تحقيق المركز الثالث على الفئة الفضية.

ويُعد الفيصل من أبرز الرياضيين في مجال رياضة السيارات، وسبق أن توج بالعديد من البطولات، ومنها كأس التحدي بورشه 2012، المركز الثالث في تحدي بوشه جي تي 3 مرتين، بطولة الشرق الأوسط لتحدي كأس بورشه 2009-2010، والمركز الثالث في فورومولا بي إم دبليو البحرين 2007.



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