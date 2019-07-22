رابطة المحترفين تشارك في ورشة عمل مراقبي الاتحاد الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

شارك وفد من لجنة المراقبين في رابطة الدوري السعودي للمحترفين بمنافسات ورشة العمل التي عقدها الاتحاد الآسيوي لمراقبي المباريات.

وتحتضن البحرين ورشة العمل الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمراقبي المباريات خلال الفترة من 20 إلى 22 من يوليو الجاري.

ومثل لجنة المراقبين في ورشة العمل كل من المهندس إيهاب خوجة، يحيى القرني، عبداللطيف خليل، فواز المطيري، إبراهيم الملحم، ورامي بلعوص.

وتناولت ورشة العمل شرحًا كاملًا لأعمال المراقبين الآسيويين، وأدوارهم ومسؤولياتهم في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي، بمشاركة المرشحين من الاتحادات المحلية ورابطة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تجرى اختبارات للمشاركين في ختام ورشة العمل، حيث سيتم اعتماد الفائزين للمشاركة في المراقبة على مسابقات الاتحاد الآسيوي على مستوى المنتخبات والأندية الرياضية.