رابط التسجيل في اختبار القدرات العامة عبر قياس

المواطن - الرياض

يبدأ اليوم الاثنين، التسجيل في اختبار القدرات العامة لطلاب الثانوية، حيث تتطلب الدراسة الجامعية​ قدرات ذهنية تمكن الطالب من اجتياز متطلبات المسارات الدراسية بغض النظر عن التخصص. ​

واختبار القدرات هو قياس مُوحّد لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية؛ ليكون معيارًا عادلاً ودقيقًا للجميع بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

هدف اختبار القدرات

قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال قياس:

القدرة على فهم المقروء.

القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

القدرة على الاستنتاج.

القدرة على القياس.

أقسام اختبار القدرات:

ينقسم الاختبار إلى جزأين: الجزء (اللفظي) والجزء (الكمي).

أولاً: الجزء اللفظي:

استيعاب المقروء: وهو فهم نصوص القراءة والقدرة على تحليلها، من خلال الإجابة على أسئلة متعلقة بمضمون هذه النصوص.

إكمال الجُمل: وهي أسئلة ذات نصوص قصيرة ناقصة، وتعتمد على فهمها واستنباط ما تحتاج إليه من تتمات لتكوين جمل مفيدة.

التناظر اللفظي: وتتعلق أسئلته بإدراك العلاقة بين زوج من الكلمات في مطلع السؤال، وقياسها على نظائر معطاة في الاختيارات، واحد منها يماثل ما جاء في مطلع السؤال.

الخطأ السياقي: وهي أسئلة ذات طابع يركز على فهم المعنى العام للجملة، ثم تحديد الكلمة التي لا يتفق مدلولها مع سياق المعنى العام.

الارتباط والاختلاف: وأسئلته تهتم بإدراك العلاقة التي تربط ثلاثة اختيارات ببعضها وتحديد الاختيار المختلف عنها. أو تمييز العلاقة الأكثر ارتباطًا من بين الاختيارات، وربطها بما جاء في صدر السؤال.

ثانيا: الجزء الكمي:

يشتمل على أنواع الأسئلة الرياضية المناسبة لاختبار القدرات (وفقًا للتخصص في الثانوية العامة: (علمي أو أدبي) ويركز على القياس والاستنتاج وحل المسائل، ويحتاج إلى معلومات أساسية بسيطة.

وتتوزع الأسئلة للتخصصات العلميّة على وجه التقريب وفقًا للآتي:

%36 أسئلة حسابية

%18 أسئلة هندسية

%10 أسئلة جبرية

%18 أسئلة تحليلية وإحصائية

%18 أسئلة مقارنة

أما اختبار التخصصات الأدبية فيتضمن أسئلة تشمل أساسيات الحساب والهندسة والتحليل، وهي بنسبة أقل منها في التخصصات العلمية.

تفاصيل أكثر من خلال الرابط التالي: (هنا).