رابط التسجيل في الجامعة العربية المفتوحة

المواطن - الرياض

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة، فتح باب القبول والتسجيل في برامج البكالوريوس للعام الدراسي 2019 – 2020 م، وذلك لحملة الثانوية العامة.

طريقة التقديم

يتم ذلك من خلال الموقع الرسمي لـ الجامعة العربية المفتوحة (هنا) ، وملئ البيانات بطريقة صحيحة والتأكد من ذلك.

كما أن موعد التقديم في الجامعة العربية المفتوحة يبدأ من اليوم الأحد الموافق 1440/11/18 هـ والذي يوافق ميلاديًا 2019/7/21 ، فيما ينتهي موعد التسجيل والتقديم يوم الخميس القادم الموافق 1440/12/20 هـ يوافقه ميلاديًا 2019/8/22.

الكليات المتاحة

ويتاح بـ الجامعة العربية المفتوحة ثلاث جامعات متنوعة، تشتمل على عدة فروع وتخصصات مختلفة كل منها على حدة، وهي:

كلية دراسات إدارة الأعمال قسم المحاسبة. قسم النظم الإدارية. قسم التسويق. كلية دراسات الحاسب الآلي قسم تطوير الويب. قسم تقنية المعلومات والحوسبة. قسم الأمن والشبكات. قسم علوم الحاسب الآلي. قسم الحوسبة والأعمال. كلية الدراسات اللغوية قسم اللغة الإنجليزية وآدابها. قسم اللغة الإنجليزية وآدابها مع إدارة الأعمال. كلية التربية الخاصة قسم إعاقة عقلية. قسم صعوبات التعلم.

وتعد الجامعة العربية المفتوحة من المؤسسات التعليمية الغير ربحية والتي أسست على يد الأمير طلال بن عبدالعزيز.

وتهدف الجامعة العربية المفتوحة من فتح باب القبول والتسجيل إتاحة الدراسة للطلاب في مراكز الجامعة بمدن المملكة العربية السعودية والتي هي كالتالي: المدينة المنورة، الرياض، الدمام، الأحساء، حائل، وجدة).