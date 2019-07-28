رابط التسجيل في وظائف نيوم NEOM Grow

المواطن - الرياض

أعلنت نيوم عن فتح باب التقديم للخريجين والخريجات لشغل وظائف بمختلف التخصصات من خلال برنامجها NEOM Grow عبر الرابط التالي: (هنا).

وكانت نيوم كتبت عبر حسابها على تويتر يوم أمس : تبحث نيوم، أرض المستقبل، عن أمهر الكفاءات من الخريجين والخريجات لتخطي المألوف؛ وذلك بانضمامهم إلى برنامج NEOM Grow.

وفتحت نيوم باب التقديم في تخصصات عدة، من بينها: الطيران والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والتسويق وهندسة الاتصالات.

وقد حدّد المشروع عدة شروط يجب توافرها في المتقدم وهي: أن يكون سعودي الجنسية، ومن خريجي الأعوام 2018 أو 2019م في التخصصات أعلاه أو ما يعادلها وأن يكون ذا مستوى جيد في اللغة الإنجليزية، ألّا يقل المعدل التراكمي عن (3.5 من 4) فأعلى أو ما يعادلها، وأن يكون المتقدم أو المتقدم غير موظف حاليًا (التفرغ التام)، والاهتمام الشخصي بالبحوث والابتكار والقيادة.

يُذكر أن مدة التقديم بدأت أمس السبت 24/ 11/ 1440هـ والموافق 27/ 7 / 2019م، على أن يستمر حتى نهاية يوم الأحد 3 / 12 / 1440 هـ الموافق 4 / 8 / 2019م في تمام الساعة 11:59 مساءً.

ويقوم المتقدم أو المتقدمة بإحضار الوثائق المطلوبة عند التقديم وهي: صورة من المؤهل الدراسي، وصورة من السجل الأكاديمي (كشف الدرجات)، والسيرة الذاتية.

جدير بالذكر أن برنامج NEOM Grow يعد فرصة فريدة للخريجين والخريجات للعب دور في تشكيل مستقبل المملكة العربية السعودية (والعالم) مع فريق يعمل على تصميم وتطوير أكثر المشاريع طموحًا في العالم (أرض المستقبل، حيث يتم تمكين أعظم العقول)، وسيتم تعيين الخريجين في مقر مشروع نيوم وما حولها أو في مقر نيوم الرئيسي.