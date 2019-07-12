رابط تسجيل اختبار كفايات المعلمين

المواطن - سعد البحيري

يُعد اجتياز اختبار كفايات المعلمين أحد المتطلبات الهامة للحصول على رخصة معلم ممارس طبقاً للائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

وكان رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان أكّد أمس أنه سيتم منح رخصة معلم ممارس للمعلمين على رأس العمل ممن اجتازوا اختبارات كفايات المعلمين.

وأوضح زمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد لتوضيح تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية أن جميع المعلمين والمعلمات في المستوى الرابع والخامس والسادس سيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس وفقاً لراتبه الحالي أو الدرجة الأعلى الأقرب لراتبه كما تنصّ على ذلك اللائحة، وكذلك ستحسب لهم سنوات الخدمة السابقة في ترقيتهم لرتبة المعلم المتقدم، كما سيُمنحون فرصاً عدة لاجتياز اختبارات الرخصة.

هدف اختبار كفايات المعلمين

ويقيس اختبار كفايات المعلمين مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.

وتستخدم نتائج الاختبار لأغراض عدة؛ منها استخدامها في عمليات الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم.

أقسام اختبار كفايات المعلمين

اختبار عام واختبار تخصص. وكل واحد منهما يتكون من (75) سؤالاً، عدا تخصصي الرياضيات والفيزياء فيتكون كل منهما من (60) سؤالاً.

الاختبار العام:

يُغطي المجالات التربوية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات التدريسية، ويتضمن:

المعرفة المهنية.

تعزيز التعلم.

دعم التعلم.

المسؤولية المهنية.

وتُقاس هذه المجالات وفقاً لمعايير ونسب محددة تتكون من 11 معياراً هي:

المعرفة بالطالب وكيفية تعلمه ١١%

الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية ١٦%

المعرفة بطرق وأساليب التدريس العامة 15%

معرفة كيفية إعداد برامج تعلم متكاملة ٧%

تهيئة فرص لتعزيز تعلم الطلاب ١١%

تقويم تعلم الطلاب وتزويدهم بتغذية راجعة بناءة ١٣%

بناء بيئة تعلم آمنة وداعمة للتعلم ٨%

تأسيس توقعات عالية وثقافة داعمة للتعلم 5%

العمل بفاعلية مع الآخرين، وتطوير علاقة مع الآباء وأولياء الأمور والمجتمع 5%

التطوير المستمر للمعارف والممارسات المهنية ٤%

الإلمام بالمتطلبات المهنية للمعلم السعودي 5%

وسوف يتم فتح باب التسجيل في اختبار كفايات المعلمين في اللغة العربية للذكور اعتباراً من يوم 16 / 9 / 2019 أما بالنسبة للإناث فسوف يتم التسجيل اعتباراً من 24 / 9 / 2019 ويستمر حتى 20 / 10 / 2019 للجنسين.

ومن المقرر أن يعقد اختبار كفايات المعلمين خلال الفترة من 22 / 11 / 2019 وحتى 30/ 11 / 2019.

ويمكن متابعة موعد التسجيل عبر الرابط التالي: (هنا)