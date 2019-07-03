رابط تفعيل الخدمة الإلكترونية للحصول على الاستثناء لتكرار الحج

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن وزارة الداخلية طورت في هذا العام الخدمة الإلكترونية للحصول على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج، من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل عبر الرابط (هنا).

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أنه ستتاح الخدمة إلكترونيًّا في هذا العام من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وفقًا للآتي:

– سيستقبل المسار طلبات استثناء حج المواطن أو المقيم كمحرم لـ(الأم، الأخت، الزوجة، الابنة).

– سيستقبل المسار طلبات استثناء حج المواطن أو المقيم عن متوفى (الأب عن ابنه أو ابنته، الزوج عن زوجته، الأخ عن أخته أو أخيه، الابن عن والدته أو والده).

– الحج كمحرم للمقيمين يتطلب أن تكون المرأة مسجلة كتابعة للمحرم الذي سيحج عنها.

– يتعين على أصحاب حالات الاستثناء غير المنصوص عليها التقدم للإدارات المختصة، (وهي الأحوال المدنية للمواطنين، والجوازات للمقيمين)، بطلب الحصول على الموافقة على الاستثناء قبل الحجز في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.