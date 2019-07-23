رابط معرفة استحقاق الإسكان

المواطن - الرياض

أعادت وزارة الإسكان نشر رابط معرفة حالة الاستحقاق عن طريق الاستحقاق الفوري، وذلك عبر الموقع الرسمي هنا

وقالت الإسكان ردًّا على مواطنين وجهوا استفسارات بشأن أنواع المنتجات التي يمكن الحصول عليها من الوزارة: إنه يمكن الاستفادة في حال كانوا مستحقين من أحد المنتجات مباشرةً وهي: (فيلا- تاون هاوس- شقة- أرض- البناء الذاتي لمن يملك أرض- مبادرة الشراء من السوق- تمويل عقاري قائم).

ولفتت الإسكان إلى أن مبلغ رسوم الجدية يتم استرجاعه عن طريق فرع الوزارة، وأنه عند الحصول على الأرض يجب الحصول على ترخيص بناء مسكن على الأرض التي خصصت للشخص خلال ٦ أشهر من تاريخ اكتمال التخصيص، كما يجب البدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وبعد إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ٣ سنوات يتم منحه ملكيتها.