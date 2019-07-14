رابط منصة صحة للإجازات المرضية

المواطن - الرياض

بدأت منصة صحة لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة تقديم خدماتها للمواطنين وربطها إلكترونياً مع وزارة الخدمة المدنية التي ستقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة من منصة صحة لموظفي الدولة.

وتتيح خدمة الإجازات المرضية للمنشآت الصحية تسجيل الإجازات المرضية والتحقق من صحة بيانات المرضى، الأطباء، والمنشآت الصحية وموثوقية مصدرها المعتمد، وتتيح للأفراد إمكانية الوصول إلى الإجازات المرضية إلكترونياً.

وتوفر منصة صحة إدخال وتدقيق الإجازة المرضية والتي تمكن هذه الخدمة للمنشآت الصحية من إدخال وتدقيق الإجازة المرضية والتحقق من صحة بيانات المريض بشكل إلكتروني.

كما توفر خدمة الاستعلام عن الإجازة المرضية والتي تمكن هذه الخدمة للأفراد وجهات عملهم من إمكانية الاستعلام عن حالة الإجازة المرضية بأي وقت بشكل إلكتروني.

وكان المقام السامي وافق اليوم على اعتماد منصة صحة كما وافق على تأكيد استخدام أدوات منظمة الصحة العالمية ( WHO’s Self-Assesment Tool For IPC ) للتقييم الذاتي للمنشآت الصحية فيما يتعلق بتعقيم (تنظيف) اليدين، وقيام الممارسين الصحيين بتعقيم وتنظيف اليدين وفق المعايير العالمية، حيث تُعد واحدة من أهم عناصر أنشطة مكافحة العدوى وتقليل انتشارها في المرافق الصحية، وأن يتم تكثيف البرامج التعليمية والتثقيفية من قبل المنشآت الصحية والتي تشجع على تعقيم “تنظيف” اليدين وتبين مخاطر التهاون في ذلك على المريض وعلى الممارس الصحي والمنشأة الصحية.

ورفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بمناسبة صدور الموافقة على هذه القرارات التي تصب في رفع مستوى الجودة في الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، مثمناً الاهتمام الدائم الذي توليه حكومتنا الرشيدة لتنظيم وتطوير الخدمات الصحية في المملكة.

كما أعرب عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس الصحي السعودي على ما يولونه من دعم ومتابعة للأمانة العامة للمجلس والمراكز الوطنية التابعة لها، من أجل رفع مستوى وجودة الخدمات الصحية.

وأشار الدكتور العازمي إلى أن المجلس يعمل بشكل مستمر على دراسة البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية في المملكة، وعلى وضع المعايير العلمية والتنظيمات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية.

ويمكن الوصول إلى منصة صحة عبر الرابط التالي: (هنا)