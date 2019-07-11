رابط نتائج القبول الموحد بالرياض

المواطن - الرياض

أعلنت بوابة القبول الموحد في جامعات الرياض انتهاء فترة تأكيد الرغبات، مشيرة إلى أنه سوف يتم استبعاد من لم يقم بتأكيد القبول.

ومن المقرر أن يتم اليوم الخميس إعلان نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات في جامعات الرياض وكلياتها التقنية.

وكانت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض أعلنت أن بوابة القبول الموحد ستفتح يوم الخميس 8 ذي القعدة لكشف أسماء الطلاب المقبولين في الفرز الأخير عبر بوابة القبول الموحد للطلاب، وأسماء الطالبات المقبولات عبر بوابة القبول الموحد للطالبات.

وكانت اللجنة دعت الطلاب والطالبات المقبولين إلى تأكيد القبول بالدخول على حساب الطالب أو الطالبة في البوابتين قبل نهاية الموعد المحدد، مؤكدة أنه سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة من بوابتي القبول نهائياً إذا لم يؤكد قبوله قبل نهاية الموعد المحدد.

يذكر أن اللجنة حددت مواعيد قبول الطلاب على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الاثنين (14 / 10 / 1440هـ) وإغلاق البوابة يوم الثلاثاء (22 / 10 / 1440هـ)، وإعلان نتائج القبول للفرز الأول يوم الخميس (01 / 11 / 1440هـ)، وإعلان نتائج القبول للفرز الأخير يوم الخميس (08 / 11 / 1440هـ).

وبالنسبة لمواعيد قبول الطالبات فقد حدّدتها لجنة القبول الموحد على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء (16 / 10 / 1440هـ)، وإغلاق البوابة يوم الأربعاء (23 / 10 / 1440هـ)، وإعلان نتائج القبول يوم الخميس (08 / 11 / 1440هـ).

يُذكر أن بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض تشمل جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض، بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض.

ولمعرفة نتائج القبول الموحد عبر الرابط التالي (هنا)