رابط نتيجة الثانوية العامة المصرية

المواطن - متابعة

يترقب آلاف الطلاب في مصر إعلان نتيجة الثانوية العامة عبر الإنترنت، بعد اعتمادها رسميًّا اليوم.

وكان وزير التعليم المصري قد اعتمد اليوم نتيجة الثانوية العامة الدور الأول بنسبة نجاح تقارب 79%، واتصل هاتفيًّا بالطلاب الأوائل البالغ عددهم 34 طالبًا في الشعب الثلاث العلوم والرياضة والأدبي.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن أسماء الأوائل ومؤشرات النتيجة في مؤتمر صحفي يوم غد الأحد، فيما سيتم إتاحة النتيجة عبر موقع وزارة التعليم المصرية وموقع اليوم السابع اعتبارًا من يوم الأحد.

وكان أكثر من 656 ألف طالب أدوا امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 8 يونيو وحتى 4 يوليو الجاري.

من جانبه أعلن خالد عبدالحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالبًا/ طالبة، مقسمين لـ34 طالبًا/ طالبة بالتعليم العام، و2 بمدارس المتفوقين STEM، وطالب من ذوي القدرات الخاصة، و3 طلاب “دمج”.

وأضاف عبدالحكم، أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا 14 طالبًا/ طالبة، و(10) طلاب في علمي رياضة، و(10) طلاب في الشعبة الأدبية.

وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة سيتم فتح باب التسجيل في الكليات والجامعات من خلال مكتب التنسيق على 3 مراحل وفقًا لما هو متبع في السنوات السابقة.

كما سيتم فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في إعادة رصد درجات الاختبارات في مادة أو أكثر.

وسيتم نشر نتيجة الثانوية العامة في مصر عبر بوابة وزارة التربية والتعليم (هنا)