رابط وظائف القوات الجوية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت وزارة الدفاع- ممثلة بهيئة إدارة القوات الجوية اللجنة المركزية للتوظيف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية) عن توفر عدد (٥) وظائف إدارية وفنية شاغرة.

وجاءت وظائف القوات الجوية وفق المسميات التالية:

. أخصائي قانون- قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.

. أخصائي قانون- قاعدة الملك سعود الجوية بالقطاع الشرقي.

. أخصائي قانون- قاعدة الجوف الجوية بالقطاع الشمالي.

. فني صيانة طائرات- قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.

. مرشد أرضي للطائرات- قاعد الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط.

وأوضحت الإدارة أن استقبال الطلبات سيكون حضورياً في سكرتارية اللجنة المركزية بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط في هيئة إدارة القوات الجوية، وذلك اعتباراً من تاريخ 1440/11/18هـ، ويستمر حتى تاريخ 1440/11/29هـ.

وللاستفسارات يمكن الاتصال على الرقم (01147697777) تحويلة (41506 – 41528).

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)