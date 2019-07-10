راتب المعلم يصل 23170 ريالًا

المواطن - الرياض

لا يزال سُلم رواتب المعلمين الجديد يشغل بال الكثير من المعلمين والمعلمات فيما تواصل الجهات المعنية الشرح والتوضيح في جو من الشفافية والوضوح.

ووفقاً لما يتضمنه سلم الرواتب الجديد فقد تم تصنيف المعلمين والمعلمات إلى أربع رتب، وهي مساعد معلم/ معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير.

ويبدأ سلم رواتب المعلمين عند 5200 ريال بالنسبة لمساعد المعلم على المرتبة الأولى وبعلاوة سنوية قدرها 300 ريال.

ويصل سقف الرواتب إلى مداه طبقاً لسلم رواتب المعلمين ليصل إلى 23170 ريال للمعلم الخبير مع علاوة سنوية قدرها 670 ريال.

وتختلف رواتب وعلاوات المعلمين والمعلمات تبعاً لرتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي، حيث تتراوح العلاوة السنوية بين 300 و600 ريال لمعلمي المستوى الأول، و(320- 620) لمعلمي المستوى الثاني، و(340- 640) لمعلمي المستوى الثالث، و(310 – 580) لمعلمي المستوى الرابع، و(380- 510) لمعلمي المستوى الخامس، و(400) ريال لمعلمي المستوى السادس.