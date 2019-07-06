رازفان لوسيسكو: هذا هدفي بعد تدريب الفريق الأكبر في آسيا

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفني لـ الهلال، عن طموحاته وأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها مع أزرق العاصمة بعد تولي مسؤولية تدريب الفريق الهلالي بشكل رسمي مؤخرًا.

وتحدث رازفان لوسيسكو قائلًا: كل تركيزي الآن مع الهلال وأرغب في النجاح وتحقيق كل البطولات مع الفريق الأكبر في السعودية وآسيا.

وكانت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، قررت تعيين المدرب رازفان لوسيسكو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين خلفًا للمدرب الكرواتي زوران ماميتش.

وتمت إقالة المدرب زوران ماميتش من تدريب نادي الهلال في شهر إبريل الماضي، وذلك عقب الخسارة من التعاون في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن نادي الهلال سيخوض 6 مباريات ودية خلال معسكره التحضيري في دولة النمسا خلال شهر يوليو الجاري.

وخسر نادي الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019، وذلك باحتلاله المركز الثاني برصيد 69 نقطة وخلف نادي النصر بطل المسابقة بفارق نقطة واحدة.

ويذكر أن الهلال يستعد لمواجهة الأهلي في دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا خلال شهر أغسطس المقبل.