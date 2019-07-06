رازفان يرفع لياقة لاعبي الهلال

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته، صباح اليوم السبت، خلال المعسكر التحضيري المقام حاليًا في النمسا.

وحرص المدير الفني رازفان لوشيسكو على تطبيق تدريبات لياقية خلال مران الهلال الصباحي اليوم، لرفع لياقة لاعبي الهلال، كما فرض عددًا من التطبيقات الفنية المتنوعة.

وانطلق معسكر الهلال قبل بضعة أيام في مدينة لينز النمساوية، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، والتي سيبدأها بمباراة الأهلي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وأعلن الجهاز الفني لنادي الهلال عن خوض الفريق الأول لـ6 مباريات ودية خلال معسكر النمسا أمام كل من سبيتال دراو ورابيد لينز النمساويين، بودافوكي المجري وأودينيزي الإيطالي، ولم يتحدد الطرف الآخر في آخر مواجهتين.