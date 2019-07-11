راميان سعوديان يخوضان تجارب الأولمبياد

المواطن - واس

يبدأ الراميان عبدالإله بن علي وفارس العتيبي مشاركتهما غداً في بطولة تجارب أولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية بمشاركة 65 رامياً يمثلون 26 دولة في منافسات القوس الأولمبي وتستمر حتى التاسع عشر من شهر يوليو الجاري.

وأجرى العتيبي وبن علي صباح اليوم التدريب الرسمي لهما في البطولة بعد نهاية الاجتماع الفني بحضور المدير التنفيذي للاتحاد ورئيس بعثة أخضر السهام في البطولة بكر التويجري برفقة إداري المنتخب ياسين علي ومدرب المنتخب بول الذي ناقش فيه ممثلي المنتخبات المشاركة التعديلات على لوائح البطولة وأنواع المشاركات و كذلك ألوان المنتخبات المعتمدة في البطولة و الاشتراطات للرعاة و وسائل الاعلام المشاركة و عدد اللاعبين و المنتخبات.

وكانت بعثة المنتخب السعودي للسهام غادرت الاثنين الماضي، مدينة برلين الألمانية بعد ختام المعسكر القصير عقب المشاركة في بطولة كأس العالم.

ويذكر أن بطولات تجارب أوليمبياد طوكيو انطلقت من أمس الأربعاء وتستمر حتى التاسع عشر من شهر يوليو الجاري، وسيشارك الرماة السعوديون في منافسات القوس الأولمبي على أن يتم تحديد عدد المشاركين والمنتخبات بعد انعقاد الاجتماع الفني.