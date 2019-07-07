رانيا يوسف تعيد شيماء عقيد إلى الأضواء مجدداً

المواطن - الرياض

بعد سنوات من الاعتزال عادت الفنانة السورية شيماء عقيد إلى الأضواء مجدداً بعدما ظهرت في مقطع فيديو برفقة الفنانة المصرية رانيا يوسف.

وظهرت شيماء عقيد مع رانيا يوسف في مقطع فيديو وهما يُرددان فقرة من أغنية بعيد عنك للفنانة الراحلة أم كلثوم.

وعلّقت رانيا يوسف على المقطع بالقول : “مفيش أحسن من أغاني أم كلثوم وقعدة حلوة من صديقتي الفنانة شيماء عقيد”.

وحظي المقطع بمئات المشاهدات والتعليقات والمشاركات التي عبّرت عن سعادة جمهور شيماء عقيد بعودتها مجدداً إلى عالم الأضواء.

والمعروف أن شيماء عقيد، ممثلة سورية تعيش في مصر وهي من مواليد 12 يونيو 1978.

وُلدت شيماء عقيد في القاهرة لأب سوري وأم مصرية، تُعدّ من الجيل الذي ظهر في أواخر القرن العشرين، بدأت مشوارها الفني بالأدوار الصغيرة ثم اشتهرت بالأدوار المساعدة والثانوية بين السينما والتلفزيون والمسرح، وقد اعتزلت الفن عام 2006 وذلك للتفرغ لتربية طفليها.

خطفت شيماء عقيد الأنظار في أول ظهور لها في مسلسل الوتد عام 1996 مع كل من هدى سلطان، يوسف شعبان، عبد الله محمود، فادية عبد الغني، حنان ترك وفي عام 2000 شاركت في مسلسل أهل الدنيا بطولة كل من صلاح السعدني، معالي زايد، هالة فاخر.

في 2001 شاركت شيماء عقيد في عدة أعمال كان أبرزها حديث الصباح والمساء مع ليلى علوي، أحمد خليل، محمود الجندي، خالد النبوي، توفيق عبد الحميد، عمرو واكد، دلال عبد العزيز.

وفي عام 2006 قدمت آخر أعمالها، أولاد الشوارع، مع كل من حنان ترك، عمرو واكد، عمرو سعد، أحمد راتب.