رايس مبولحي رجل مباراة الجزائر والسنغال

المواطن - محمد سمعه

تُوج الحارس الجزائري رايس مبولحي حارس مرمى نادي الاتفاق ومنتخب الجزائر بلقب رجل مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا، حيث تُوج المنتخب الجزائري باللقب بعد الفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد.

وتألق رايس مبولحي بصورة لافتة للأنظار في مباراة الجزائر والسنغال، حيث أنقذ فرصتي تهديف للمنتخب السنغالي في الشوط الثاني.

وحرص الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر تويتر على تهنئة الحارس المميز رايس مبولحي، والذي يُعد واحدًا من ضمن العوامل التي ساهمت في تتويج المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخ محاربي الصحراء.

وشارك رايس مبولحي مع المنتخب الجزائري في كأس العالم عامي 2010 و 2014 في جنوب إفريقيا والبرازيل على التوالي، كما سبق للحارس رايس مبولحي اللعب في صفوف رين الفرنسي وأنطاليا سبور التركي.

يذكر أن الحارس رايس مبولحي وُلد في مدينة باريس الفرنسية لأب من الكونغو وأم جزائرية، ونشأ وترعرع مع أمه ثم اختار بعد ذلك تمثيل منتخب الجزائر.