رايس مبولحي يُثير استغراب محرز

المواطن - مروة نبيل

خطف حارس مرمى نادي الاتفاق ومنتخب الجزائر الأول، رايس مبولحي الأنظار خلال مباراة نيجيريا بالأمس، إلا أنه أثار استغراب زميله رياض محرز بسبب احتفاله بهدف الفوز.

وكانت مباراة الجزائر ونيجيريا التي أُقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، قد انتهت بفوز محاربي الصحراء بهدفين مقابل هدف.

رياض محرز يتعجّب

ونشر رياض محرز صورة له عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وهو يحتفل بتسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل من مباراة الجزائر ونيجيريا، ولكنه تعجب من تواجد رايس مبولحي مع اللاعبين.

وعلق نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز على الصورة قائلًا: “انظروا.. لم يمر سوى ثلاث ثوان فقط على إحرازي الهدف ويظهر رايس مبولحي في الصورة بجواري!.. رجاء فسروا لي ذلك الأمر”.

وكان يتواجد رايس مبولحي عند مرمى منتخب الجزائر أثناء تسجيل رياض محرز هدف الفوز في الثواني الأخيرة من المباراة، ما دفع نجم مانشستر سيتي لمداعبة حارس المرمى والتعجب من سرعته.

رايس مبولحي

وتألق حارس مرمى نادي الاتفاق رايس مبولحي بشكل لافت في مباراة الجزائر ونيجيريا بالأمس، ورغم اهتزاز شباكه بهدف من ركلة جزاء في الشوط الثاني، إلا أنه تصدى لأكثر من هجمة خطرة.

ويُعد رايس مبولحي واحدًا من أبرز حراس المرمى في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث ظهر بمستوى مميز مع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، وساهم في وصوله إلى المباراة النهائية.