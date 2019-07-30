رد يوناني قوي على أفعال تركيا غير القانونية

المواطن - متابعة

اتهمت اليونان تركيا، أمس الثلاثاء، بتقويض الأمن في شرق البحر المتوسط بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، في بعض من أقوى التعليقات بشأن القضية من جانب حكومة أثينا المنتخبة حديثًا.

واكتشفت قبرص الغاز الطبيعي في مناطق قبالة سواحلها الجنوبية، لكن أنقرة تتحدى محاولات للقيام بمزيد من التنقيب زاعمة أن جزءًا من المياه المحيطة بالجزيرة يتبع تركيا.

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، للصحفيين عقب اجتماع مع نظيره المصري، سامح شكري: “أفعال تركيا غير القانونية، والتي تتحدى القانون الدولي، تهدد الأمن في المنطقة. وبالتالي فهي تستحق الإدانة قطعًا”.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين تركيا وقبرص منذ أن قسم صراع بدأ قبل عقود الجزيرة بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين.