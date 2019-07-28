رسالة أخيرة من حارس ميلان لـ باريس سان جيرمان

المواطن - محمد سمعه

سيتجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للبحث في سوق الانتقالات الصيفية، عن التعاقد مع حارس مرمى آخر بعدما رفض الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي، الانتقال للنادي الفرنسي.

وقالت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية، أن جيانلويجي دوناروما، أوصل رسالة لباريس سان جيرمان تُفيد بأنه مستمر مع ميلان ولا يفكر خلال الفترة الحالية في ترك النادي الإيطالي.

ويُذكر أن عقد جيانلويجي دوناروما حارس مرمى نادي ميلان سينتهي مع الروسونيري في عام 2021.

وفكّر نادي باريس سان جيرمان في ضم حارس مرمى قوي، خاصة بعد رحيل الإيطالي جيانلويجي بوفون من النادي الباريسي إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

وتألق جيانلويجي دوناروما في المواسم الأخيرة مع ميلان، كما سبق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي ريال مدريد الإسباني، الاهتمام بالتعاقد مع الحارس الإيطالي.