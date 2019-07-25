رسالة توديع من الرجاء المغربي لـ ياجور

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، توديعه للمهاجم المغربي محسن ياجور والمنضم حديثًا لصفوف نادي ضمك في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحرص نادي الرجاء البيضاوي على توجيه رسالة شكر إلى محسن ياجور متمنيًا في الوقت ذاته التوفيق للاعب المغربي مع نادي ضمك.

وكان نادي الرجاء البيضاوي، نجح في إيجاد بديل للاعب محسن ياجور، وهو ضم المغربي حميد أحداد من نادي الزمالك المصري على سبيل الإعارة.

وسبق للاعب محسن ياجور، اللعب في صفوف أندية الأهلي القطري، وقطر القطري، ونادي الوداد البيضاوي المغربي.

وخاض محسن ياجور، المباراة الأولى له مع المنتخب المغربي في عام 2004.

ويسعى نادي ضمك إلى التعاقد مع أقوى الصفقات، وذلك من أجل المنافسة والتألق بقوة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد 2019-2020.

ويُذكر أن ضمك صعد رفقة أبها والعدالة إلى الدوري السعودي للمحترفين من دوري الدرجة الأولى بعد نهاية موسم 2018-2019.