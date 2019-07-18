رسالة جديدة من سند محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

أحيانا قد يُواجه بعض المتقدمين على مبادرة سند الزواج، مشاكل في التسجيل، أو عدم الحصول على رابط التفعيل.

وفي هذا السياق، نصح البرنامج، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، المتقدمين على مبادرة الزواج قائلاً: “عندما تواجه مُشكلة أثناء تسجيلك في مبادرة سند الزواج؛ يمكنك إعادة المحاولة لاحقاً”.

وأضاف البرنامج “في حال تم إدخال بريد إلكتروني خاطئ، أو لم يصلك رابط التفعيل، يمكنك إعادة التسجيل مرة أخرى وذلك بعد مرور 72 ساعة، للتقديم على مبادرة سند الزواج”.

عندما تواجه مُشكلة أثناء تسجيلك في مبادرة #سند_الزواج؛ يمكنك إعادة المحاولة لاحقاً.#سند_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/pHZMinHvuS — سند محمد بن سلمان (@snadprogram) ١٨ يوليو ٢٠١٩

• خطوات التسجيل

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

• شروط الأهلية

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.