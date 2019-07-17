رسالة ساريتش لجماهير الأهلي

المواطن - مروة نبيل

وجّه البوسني ألفيس ساريتش المنضمّ حديثًا إلى صفوف النادي الأهلي، رسالة إلى الجماهير بعد خوضه أول مران مع الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو للاعب البوسني، وقال: “مرحبًا جمهور الأهلي، اسمي ساريتش، مسرور لتواجدي هنا، أتمنى النجاح لنا جميعًا، شكرًا جزيلًا لكم.. نلتقي قريبًا!”.

ووصل البوسني ألفيس ساريتش بالأمس إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليًا في النمسا استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل.

وكانت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ، قد نجحت في التعاقد مع ألفيس ساريتش لمدة 3 سنوات قادمة، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوون سامسونج الكوري الجنوبي.