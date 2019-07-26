رسالة غريبة من جوارديولا لـ داني ألفيش

المواطن - محمد سمعه

كشف الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن حقيقة اقتراب ناديه من التعاقد مع اللاعب البرازيلي داني ألفيش ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي السابق.

وكان داني ألفيش أعلن رحيله، عن صفوف نادي باريس سان جيرمان بعد نهاية موسم 2018-2019.

نقل موقع Le 10 sport الفرنسي تصريحات جوارديولا والذي قال: داني ألفيش لاعب رائع للغاية ومتكامل، ولكننا في مانشستر سيتي نملك ظهيرين على أعلى مستوى.

وأضاف جوارديولا: ربما نتجه للتعاقد مع لاعب واحد في فترة الانتقالات الصيفية، من يعلم، ولكن أريد القول بأن الفريق جيد ومتكامل بشكل كافٍ، وسندرس الأمر بصورة دقيقة.

جدير بالذكر أن داني ألفيش، كان تُوج بلقب كوبا أمريكا 2019 مع المنتخب البرازيلي في شهر يوليو الجاري.

وسبق لـ داني ألفيش اللعب في صفوف أندية إشبيلية الإسباني وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي قبل الانتقال لـ باريس سان جيرمان.