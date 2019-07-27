رسالة مهمة لـ رئيس النصر

المواطن - محمد سمعه

تدخل إدارة نادي النصر الجديدة، برئاسة صفوان السويكت، تحديات صعبة خلال الفترة المقبلة؛ وذلك من أجل الاستمرار في تحقيق الاستقرار المطلوب للعالمي لحصد البطولات.

واهتم الأمير جلوي بن سعود، العضو الذهبي بنادي النصر، بتوجيه رسالة خاصة لصفوان السويكت، من أجل الاستمرار في تحقيق الاستقرار للعالمي.

وقال الأمير جلوي بن سعود لـ السويكت: اهتم بالنادي.

وتحدث العضو الذهبي بـ النصر عن كيفية الدعم المادي لإدارة العالمي قائلًا بأن من يملك أموالًا كثيرة تأتي له من غير شقاء سيكون قادرًا على الدعم بالملايين.

التخلص من العقبة الأولى:

وكانت إدارة نادي النصر نجحت في تخطي العقبة الأولى، وذلك بتجديد عقد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، بجانب الموافقة على زيادة راتبه المالي من 11 مليون ريال إلى 25 مليون ريال.

ويذكر أن صفوان السويكت، كان تولى رئاسة نادي النصر لمدة أربع سنوات خلفًا لـ سعود آل سويلم، والذي اعتذر عن الترشح لرئاسة النصر.

وكان نادي النصر تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.