رسالة مهمة من الصحة للحجاج

المواطن - الرياض

شدّدت الشؤون الصحية بمنطقة القصيم، على أهمية أخذ التطعيمات اللازمة قبل السفر لأداء فريضة الحج.

وقالت صحة القصيم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه من الضروري أخذ التطعيم ضد الحمى الشوكية وضد الإنفلونزا الموسمية.