رسمياً .. هيرفي رونار يرحل عن تدريب المغرب

المواطن - محمد سمعه

أعلن الفرنسي هيرفي رونار رحيله عن تدريب المنتخب المغربي لكرة القدم وبصورة رسمية، عقب خروج أسود الأطلس من دور ثمن النهائي بـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت في مصر.

وقال هيرفي رونار خلال بيان نشره عبر حسابه الرسمي في تويتر: سيظل المغرب بالنسبة لي دائماً البلد الذي عشت فيه أحاسيس رائعة، والبلد الذي امتد فيه مقامي إلى اليوم، خلال ثلاثة سنوات ونصف، وبالتحديد 41 شهراً عشت فيها لحظات جياشة مع اللاعبين الذين أكن لهم كل الحب، ومعهم الطاقم المتفاني والمشجعين”.

وأضاف رونار: ‘كانت مغامرة جميلة بدأت بالرأس الأخضر وصولاً إلى مصر، حيث جرت كأس إفريقيا بمصر مروراً بالغابون وروسيا. التقدم في ترتيب الفيفا الذي كنا نحتل فيه المركز الواحد والثمانين عام 2016 أحيي الطموحات لدى الجماهير المغربية’.

وتابع مدرب المغرب السابق: “كنا نتمنى الأفضل خلال كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، لكن هذا حال الكرة فهي تحيي آمالاً كبيرة خصوصًا بعد فوز في ثلاث مباريات متتالية في دور المجموعات، ما يُعد سابقة للمغرب في الكان، لكن الكرة أعدتنا إلى واقع قاس بعد إقصاء سريع من خلال الضربات الترجيحية”.

وقال رونار: “بالإضافة إلى مركزنا الحالي في ترتيب الفيفا (47) بلغنا في مناسبتين الدور الثاني من كأس أمم إفريقيا ضمنها دور ربع النهائي وهو إنجاز لم يحقق منذ العام 2004، بلغنا نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب للمغرب امتد لعشرين سنة، كانت سابقة بالنسبة لي لن أنساها”.

واختتم رونار بيانه قائلًا: “أنا فخور بالنجاح الذي حققناه والمرتبة التي رفعنا إليها كرة القدم الوطنية، حان الوقت كي أطوي هذه المرحلة الطويلة والجميلة من حياتي، بشيء من الأحاسيس والحزن، وهو قرار ليس وليد اليوم ولكنه قرار حتمي اتخذته حتى قبل كأس أمم إفريقيا 2019”.

جدير بالذكر أن اسم هيرفي رونار ارتبط بتدريب المنتخب السعودي، عقب إقصاء منتخب المغرب من بطولة كأس أمم إفريقيا.