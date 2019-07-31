رسميًا .. الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا

المواطن - محمد سمعه

أعلن حساب الترجي التونسي عبر تويتر، أن المحكمة الرياضية رفضت قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 بين الترجي والوداد البيضاوي المغربي، ليكون الترجي بطلًا لدوري إبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي وللمرة الرابعة في تاريخه.

وقال حساب الترجي عبر تويتر، إن قرار المحكمة الرياضية اليوم ألغى قرار الكاف، حيث كان الأخير قرّر إعادة إياب نهائي دوري الأبطال بين الترجي والوداد في ملعب مُحايد بعد عدم استكمال مباراة الترجي والوداد في تونس في 31 مايو الماضي في إياب النهائي.

وكان لاعبو الوداد انسحبوا من مباراة الترجي في تونس، بسبب إلغاء هدف صحيح قاموا بتسجيله في شباك الترجي، وعندما طلبوا من الحكم رؤية الهدف عبر تقنية حكم الفيديو المساعد رفض وأخبرهم بأنها معطلة، مما أدّى إلى انسحاب لاعبي الوداد.

وسيُشارك الترجي في مونديال كأس العالم للأندية والذي يُقام شهر ديسمبر المقبل في قطر.