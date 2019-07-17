رسميًا.. الحبسي يعلن الرحيل عن الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن حارس المرمى العماني علي الحبسي، اليوم الأربعاء، عن رحيله رسميًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وظهر علي الحبسي في مقطع فيديو عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بصحبة قائد نادي الهلال محمد الشلهوب، وهو يُودع جماهير الزعيم.

وقال الحارس المخضرم، علي الحبسي صاحب الـ37 عامًا: “سعدت لقضاء عامين مع فريق الهلال.. أشكر الجماهير التي ستظل في قلبي”.

وكان علي الحبسي قد انضمّ إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2017، قادمًا من ريدينج الإنجليزي.

وتُوج الحبسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017/ 2018، وفاز ببطولة السوبر السعودي عام 2018.

وأكدت تقارير صحافية خلال الأيام الماضية، أن علي الحبسي يرغب في العودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي لأندية الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”.