رسميًا .. القادسية يضم بدر بشير

المواطن - محمد سمعه

تعاقد نادي القادسية اليوم الخميس، بشكل رسمي مع اللاعب بدر بشير ظهير أيمن نادي الفيصلي على سبيل الإعارة ولمدة عام واحد.

وأعلن الحساب الرسمي لـ القادسية عبر تويتر عن تعاقد النادي مع اللاعب بدر بشير صاحب الـ21 عام ليُمثل فريق القادسية في موسم 2019-2020.

وكان نادي القادسية هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، وذلك بعد احتلاله للمركز الرابع عشر في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019.

ويُذكر أن القادسية، وافق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على رحيل مهاجمه هارون كمارا لصفوف نادي الاتحاد ولمدة خمسة مواسم.

ودّع القادسية، الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي حيث جمع 28 نقطة في 30 مباراة بالدوري.

جدير بالذكر أن القادسية، كان أتم تعاقده بالأمس الأربعاء مع اللاعب أنس الزباني ظهير أيمن نادي الهلال ونادي الباطن سابقًا.