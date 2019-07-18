رسميًا.. النجمة والعهد يُشاركان في البطولة العربية
ضمن منافسات النسخة الجديدة

رسميًا.. النجمة والعهد يُشاركان في البطولة العربية

2019/07/18
الساعة 2:34 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية مشاركة ناديي النجمة والعهد اللبنانيين في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال القادمة.

وجرى توقيع الاتفاقية اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور مدير البطولة العربية للأندية، طلال آل الشيخ، والأمين المساعد للاتحاد العربي لكرة القدم، مبارك الضفيان، بجانب ممثلي الاتحاد اللبناني وناديي النجمة والعهد.

وتأكد مشاركة عدد من الفرق في كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال، وهم؛ ثنائي الدوري السعودي للمحترفين الاتحاد والشباب، الثلاثي الكويتي؛ العربي، الكويت والسالمية، ونادي شباب الأردن.

يُذكر أن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم السابق، تركي آل الشيخ قد قرر إطلاق اسم العاهل المغربي الملك محمد السادس على النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية، على أن تُقام المباراة النهائية 2020 في الرباط.



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