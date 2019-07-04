رسميًا .. الهولندي أريين روبن يعتزل كرة القدم

المواطن - محمد سمعه

أعلن الهولندي أريين روبن نجم المنتخب الهولندي وبايرن ميونيخ الألماني سابقًا، اعتزاله كرة القدم اليوم الخميس بشكل نهائي.

وذكر موقع Sport Star أن اللاعب أريين روبن اعتزل الكرة وهو يبلغ من العمر 34 عامًا، وذلك بعدما أعلن رحيله عن نادي بايرن ميونيخ قبل نهاية الموسم الماضي.

وبدأ أريين روبن مسيرته مع عالم كرة القدم باللعب في صفوف فريق جرونينجن الهولندي في الفترة من عام 2000 حتى عام 2002.

ولعب روبن لـ العديد من الأندية مثل بي إس في أيندهوفن الهولندي وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

شارك أريين روبن مع المنتخب الهولندي في بطولتي كأس العالم عامي 2006 و 2010، ووصل مع منتخب هولندا إلى نهائي مونديال 2010 ضد المنتخب الإسباني، لكن منتخب إسبانيا تُوج باللقب لصالحه.

وكان روبن اعتزل اللعب دوليًا مع المنتخب الهولندي في أكتوبر من عام 2017 بعد الفشل في الوصول لكأس العالم 2018 بروسيا.

تُوج روبن مع نادي بايرن ميونيخ الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2013 على حساب فريق بوروسيا دورتموند الألماني.