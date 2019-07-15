رسميًا.. الوحدة يضم القحطاني

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة عن تعاقده رسميًا مع مشاري القحطاني لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

ونشر حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب مشاري القحطاني أثناء توقيع عقود انضمامه إلى فرسان مكة لمدة 3 مواسم.

ويسعى مجلس إدارة نادي الوحدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في الظهور بمستوى جيد في الموسم المقبل.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الماضي في المركز السابع برصيد 42 نقطة.