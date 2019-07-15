رسميًا.. الياباني آبي ينضم لـ برشلونة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميًا مع نجم فريق كاشيما أنتلرز، الياباني هيروكي آبي، بعدما تجاوز الفحوصات الطبية.

وكشف نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي، عن توقيع الجناح الياباني الدولي هيروكي آبي على عقد يمتد لـ4 سنوات، بمبلغ 1.1 مليون يورو.

وتبلغ قيمة فسخ العقد في حال استمرار الياباني آبي مع الفريق الرديف بنادي برشلونة الإسباني 40 مليون يورو، وفي حال صعوده إلى الفريق الأول، ترتفع إلى 100 مليون يورو.

ويُعتبر هيروكي آبي من اللاعبين الأساسيين في صفوف منتخب اليابان الأولمبي، الذي يتم إعداده وتطويره حاليًا من قبل الاتحاد الياباني لكرة القدم، من أجل حصد ذهبية أولمبياد طوكيو 2020.

يُذكر أن هيروكي آبي تُوّج مع فريق كاشيما أنتلرز بلقب دوري أبطال آسيا 2018، وحصل على جائزة أفضل لاعب واعد في الدوري الياباني لكرة القدم خلال منافسات العام ذاته.