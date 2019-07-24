رسميًا.. تريزيجيه ينضم إلى أستون فيلا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المصري الدولي محمود حسن تريزيجيه قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي قاسم باشا التركي.

وكشف نادي أستون فيلا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تعاقده بشكل رسمي مع تريزيجيه دون الإعلان عن قيمة الصفقة، مؤكدًا أنها ستتوقف على الإجراءات المتعلقة بتصريح العمل للاعب وبطاقته الدولية.

وكان تريزيجيه هدفًا لعدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفي مقدمتهم نادي سامبدوريا الإيطالي، الذي حاول ضمه، إلا أن أستون فيلا نجح في خطف الصفقة.

وبدأ تريزيجيه صاحب الـ24 عامًا مشواره مع النادي الأهلي المصري، قبل أن ينتقل إلى نادي أندرلخت البلجيكي الذي شهد بداية احترافه في أوروبا.

ويُعد تريزيجيه أحد أبرز العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، حيث يُشارك معه بشكل مستمر منذ عام 2014.