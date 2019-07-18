رسميًا.. دي ليخت في يوفنتوس لـ5 سنوات

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، عن ضم مدافع أياكس أمستردام والمنتخب الهولندي الأول، ماتياس دي ليخت رسميًا.

وذكر نادي يوفنتوس عبر موقعه الرسمي، أن دي ليخت صاحب الـ19 عامًا، أصبح لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم باليوفي بشكل رسمي، بعقد يمتد لمدة 5 أعوام، وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي.

وتُقدر صفقة انتقال دي ليخت من صفوف أياكس إلى يوفنتوس الإيطالي بـ75 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين ونصف كحوافز إضافية.

وتألق دي ليخت بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس الموسم الماضي، وساهم في تتويجه بثنائية الدوري والكأس في هولندا، وأحرز الهدف الفوز على يوفنتوس في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.